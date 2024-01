Mateju lascia Palermo, i tifosi lo ringraziano: “Hai sempre sudato la maglia”

“Un professionista esemplare”. Pure se il rapporto non mai è stato idilliaco, i tifosi del Palermo ci tengono a chiamare ed elogiare così Ales Mateju nel giorno dei saluti, in cui si è ufficialmente conclusa l’avventura del difensore in rosanero.

Un’esperienza di un anno e mezzo, in cui il rapporto col pubblico palermitano è stato complicato. Mateju ha fatto fatica in una piazza calda e ambiziosa come Palermo e i tifosi si sono scagliati contro di lui per le prestazioni spesso insufficienti.

Lo hanno fatto, però, fino ad oggi, quando lo Spezia ha acquistato il difensore a titolo definitivo e quando Mateju ha pubblicato un bel post in cui ha ringraziato la città e ha ammesso quanto sia difficile lasciare Palermo.

E i tifosi, sui social, gli hanno lasciato bei messaggi, perché nonostante gli errori in campo, Mateju si è sempre distinto per professionalità e serietà in campo. “Grazie perché hai sempre sudato la maglia”, gli hanno scritto in tanti: un bel modo per lasciarsi.

