Corini: “Ci siamo rimessi in carreggiata. Soleri per noi è un titolare”

Parla Eugenio Corini. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa per presentare la difficile trasferta di Catanzaro. I rosa cercano continuità dopo la vittoria contro il Modena. Il tecnico ha parlato di Edoardo Soleri, confermando la stima nei suoi confronti, e ha affrontato anche i temi di mercato, con Salim Diakité sempre più vicino ai rosanero.

ORE 14.45 – “Ranocchia ha fatto buoni allenamenti. È un ragazzo che si sta adattando, lo vedo pronto. Sta entrando nelle nostre logiche, sta bene fisicamente, è un’opzione e per partire dal primo minuto a Catanzaro. Non ci saranno cessioni a centrocampo, l’idea è di rinforzare la squadra a livello numerico. Si va verso i mesi più importanti del campionato”.

ORE 14.47 – “Nelle ultime sei partite la squadra ha avuto continuità. Abbiamo dimostrato di star dentro le difficoltà, dobbiamo diventare più stabili. C’è la consapevolezza che dobbiamo lavorare sull’equilibrio, col Modena abbiamo fatto una discreta partita dal punto di vista difensivo. Possiamo fare meglio”.

ORE 14.48 – “All’andata col Catanzaro il momento era particolare, ma nel primo tempo avevamo fatto una partita aggressiva; abbiamo sofferto dopo il gol dello 0 – 2. È stato un momento molto delicato ma la squadra si è concentrata sul lavoro e poi abbiamo fatto una prestazione importante a Parma. Ci siamo rimessi in carreggiata, ora serve la continuità di prestazioni”.

ORE 14.50 – “Soleri ha fatto qualcosa di importante, così come Mancuso, sono contento di avere un reparto di qualità. Questa squadra ha fatto le cose migliori col 4-3-3, questo per me è fondamentale. Le due punte sono un’idea, i giocatori sono compatibili ma il progetto tattico e l’equilibrio sono le priorità. Dobbiamo cercare la quadra”.

ORE 14.52 – “Questa squadra giocherà con tre centrocampisti, che possono occupare diverse posizioni, dipende dalle partite. Il reparto è equilibrato, cercherò di scegliere in base alle gare, nello sviluppo dei 95 minuti”.

ORE 14.54 – “Diakité? La trattativa è ben avviata, aspettiamo l’ufficialità. Graves è un centrale ma in queste gare ha fatto molto bene. Dovrò fare diverse valutazioni. Ringrazio Mateju, l’ho voluto qua e ci ha dato grande disponibilità: è stato tanto criticato ma la squadra ha avuto bisogno di lui. Gli auguro il meglio”.

ORE 14.56 – “Anche i giocatori offensivi devono darci una mano per contrastare i cross. Stiamo lavorando per far capire questo aspetto, ma anche sui posizionamenti in area di rigore. Dobbiamo essere più qualitativi nel gioco aereo”.

ORE 14.57 – “Il Catanzaro è la sorpresa del campionato. È in zona playoff ma la Serie B è equilibrata. Mi aspetto una partita con due squadre che vogliono giocare. Dobbiamo ricercare l’attenzione e il sacrificio in più, abbiamo qualità per far male all’avversario. La fase di non possesso farà la differenza”.

ORE 14.59 – “Soleri può fare il titolare, lo ha certificato il mercato. Il ragazzo ha valutato tante situazioni ma è molto legato all’ambiente. Per noi è un titolare che si trova davanti il nostro capitano in un sistema di gioco che prevede una punta. Deve continuare il suo percorso di crescita. È una risorsa molto importante. Ranocchia ha qualità tecniche importanti, può fare tutti i ruoli del centrocampo. Pensiamo ci possa dare un livello qualitativo importante”.

ORE 15.01 – “Calendario asimmetrico? Faccio fatica a capire se è meglio o peggio, è totalmente nuovo per il nostro campionato. Lucioni? Ci vorrà un po’ di tempo, cerchiamo di recuperarlo dopo la sosta”.

ORE 15.03 – “Dobbiamo migliorare costantemente. La Serie B è così, un su e giù, dobbiamo stare attaccati al campionato. Serve consolidare un percorso di un certo tipo. Non basta la prestazione, ci vuole il risultato”.

ORE 15.04 – “Giocare di venerdì non è un problema, siamo concentrati sulla nostra partita. Sabato guarderò il nostro prossimo avversario, speriamo che col Bari ci sia un pubblico straordinario”.

ORE 15.05 – “Sono contento dell’affetto dei tifosi, riempiono sempre i settori ospiti. Di Mariano? Sono contento per lui, è entrato col piglio giusto. Se si entra con questa voglia, le partite cambiano. Sono uno dei pochi allenatori che ha fatto sempre i cinque cambi”.

ORE 15.07 – “Ranocchia giocava anche trequartista, è un giocatore completo. Si definirà in futuro come un giocatore di palleggio, ora può darci qualcosa in più negli ultimi 35 metri. In questo campionato è fondamentale la resilienza, dobbiamo avere equilibrio e forza. La squadra riesce sempre a rimanere in piedi”.

ORE 15.09 – “Adesso siamo concentrati a definire l’operazione Diakité, poi siamo pronti a cogliere altre opportunità sul mercato”.

