Mercato Palermo, Diakité atteso in città e Valente in bilico. Sfida alla Cremonese per Caso

Manca solo la firma che dovrebbe arrivare a breve e Salim Diakité diventerà un nuovo calciatore del Palermo. Ieri il giocatore ha effettuato regolarmente le visite mediche e tra oggi e domani è atteso in città.

Lo scrive il Giornale di Sicilia. Diakité potrebbe quindi essere disponibile già venerdì contro il Catanzaro: firmerà un triennale e alle fere entrerà circa un milione di euro.

Intanto, Mateju ha salutato e si trasferisce allo Spezia, Valente rimane in bilico. L’esterno offensivo vorrebbe rimanere in B o concludere l’accordo con i rosanero per i restanti mesi nonostante le varie richieste dalla C.

Infine, prosegue la sfida tra Cremonese e Palermo per Giuseppe Caso del Frosinone. Il Palermo sarebbe interessato al calciatore dei ciociari che sarebbe adatto, ma il tutto si deciderà negli ultimi giorni di mercato.