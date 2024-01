Di Gaudio: “Il Parma ha giocatori unici, ma anche le big Palermo e Cremonese”

“Il Parma è una squadra molto attrezzata. Non tutte le squadre cadette hanno a disposizione giocatori simili, fatta eccezione per le big, come Palermo, Cremonese e qualche altra squadra”.

Questa l’opinione del palermitano Antonio Di Gaudio, ex attaccante dei crociati, a Parmalive riguardo il torneo cadetto. La capolista sabato sfiderà il Modena. “Prevedo che sabato il Modena, dopo il ko del Barbera, vorrà dare qualcosina in più perché giocherà al Braglia”.

“Se il Parma, però, continuerà a giocare come come ha dimostrato finora, ci sarà poca storia per tutte le squadre che affronterà. Secondo me il Parma è un livello superiore alle altre. Ad ogni modo la squadra crociata deve stare attenta perchè il Modena avrà il dente avvelenato per la sconfitta di Palermo”.