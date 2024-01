Palermo, ora è duello con la Cremonese per Caso: decisiva la volontà del giocatore

Il Palermo vuole chiudere col ‘botto’ la sessione invernale di calciomercato. Sembra essere sfumata definitivamente la trattativa per l’acquisto di Daniele Verde, così si è riaccesa la pista che porta a Giuseppe Caso del Frosinone.

La Cremonese è in prima fila. Il club grigiorosso ha trovato l’accordo con il Frosinone e aspetta soltanto il ‘sì del giocatore. Caso, però, vorrebbe rimanere in Serie A ma non ha grande mercato, così sta temporeggiando. Ne può approfittare il Palermo, che si è inserito nelle ultime ore, dopo le complicanze nella trattativa per Verde.

Ora è duello di mercato tra due società che puntano alla promozione e vogliono un innesto importante. La ‘palla’ passa a Caso, che deve scegliere la sua destinazione, appurato che in Serie A non ci sono alternative. Il Palermo ‘pressa’ ma la Cremonese è in vantaggio: saranno decisive le ultime ore.

