Bari – Palermo, i convocati di Longo: assenza dell’ultima ora

Sono 23 i convocati di Moreno Longo per Bari – Palermo, gara valida per la 33a giornata di Serie B, in programma oggi, venerdì 11 aprile alle ore 20.30. C’è un’assenza dell’ultim’ora nei biancorossi.

Oltre a Nunzio Lella, infatti, non è stato convocato Ahmad Benali, che non è al meglio. Il centrocampista è un pilastro per il Bari: in stagione ha disputato 30 partite, tutte dal primo minuto, segnando un gol e mettendo a referto due assist. Non ci sono altri indisponibili.

La lista dei convocati

PORTIERI: 1.RADUNOVIC, 22.PISSARDO, 45.MARFELLA





DIFENSORI: 3.MANTOVANI, 13.TRIPALDELLI, 23.VICARI, 25.PUCINO, 44.SIMIC, 55.OBARETIN

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 7.OLIVERI,17.MAIELLO, 21.MAGGIORE, 27.FAVASULI, 93.DORVAL, 94.SACO

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 10.BELLOMO, 11.BONFANTI, 15.LASAGNA, 19.FALLETTI, 20.PEREIRO, 99.FAVILLI

