Serie D: la lotta per il vertice resta serratissima, il Siracusa si prepara al tour de force

In pochi giorni il campionato di Serie D Girone I potrebbe vivere una svolta ad appena quattro giornate dalla fine della stagione regolare. La lotta al vertice resta serratissima con il Siracusa attualmente primo a quota 69 punti e la Reggina seconda a 65.

Domenica spartiacque

Tutti gli occhi dei tifosi aretusei domenica saranno puntanti sullo stadio “Granillo” di Reggio Calabria perché la propria squadra, a causa del ritiro dell’Akragas, riposerà. La Reggina invece dovrà vedersela con la Nissa, rivelazione del torneo, e attualmente sesta con l’obiettivo di agganciare il treno play off. In caso di vittoria gli amaranto si porterebbero a -1 dal vertice con 270 minuti ancora da giocare.

Le ultime giornate

Detto della 31^ giornata di Serie D girone I che si giocherà domenica, a distanza di pochi giorni si scenderà in campo nuovamente per il terzultimo turno. Infatti, a causa della Pasqua, il campionato tornerà in campo giovedì 18 aprile con tutte le gare in contemporanea. Il Siracusa dovrà vedersela col Paternò, mentre la Reggina farà visita al Locri. Nelle ultime giornate rimanenti gli azzurri avranno Vibonese (in casa) e Igea (fuori), mentre i calabresi CastrumFavara (in casa) e Sancataldese (fuori).





In caso di arrivo a pari punti

Nella malaugurata ipotesi, per i tifosi siracusani, che al termine dell’ultima giornata Siracusa e Reggina si ritrovassero a pari gli scontri diretti, che vedono i siciliani avanti, non conterebbero nulla. Infatti, si procederebbe ad uno spareggio in gara secca su campo neutro. Scenario non inedito già vissuto esattamente sette stagioni fa con protagoniste Vibonese e Troina e che ha visto i calabresi ottenere il salto in C.

LEGGI ANCHE

SANT’AGATA, CATALANO: “SALVEZZA VARREBBE COME VINCERE 10 CAMPIONATI”

ENNA, APERI: “VOGLIAMO SALVEZZA DIRETTA SENZA PLAY OUT”

LICATA, MARTELLO: “PAROLE DEL TECNICO ACIREALE NON MI SONO PIACIUTE”