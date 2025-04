Eccellenza girone B: il Milazzo vede la promozione, serve l’ultimo sforzo

Manca solo l’ultimo atto alla fine della stagione regolare del campionato di Eccellenza girone B. Tuttavia occorrerà attendere ancora un paio di settimane perché l’ultima giornata da calendario è prevista per il 27 aprile, dunque non si giocherà dopodomani e neanche ovviamente nella settimana delle festività pasquali.

Lotta al vertice

Mai come quest’anno il campionato di Eccellenza girone B è rimasto in bilico fino alla fine e si deciderà tutto nell’ultima giornata. Dopo un’intera stagione di sorpassi e controsorpassi, attualmente a guidare la classifica è il Milazzo a quota 63 punti, a -2 il Modica a 61 e terzo il Vittoria a 60.

Il sorpasso

Nell’ultima giornata è arrivato il sorpasso che di fatto può decidere tutta la stagione. Infatti, mentre il Milazzo regolava con un secco 2-0 la Leonfortese, contemporaneamente il Modica, fino a quel momento primo a pari punti, inciampava tra le mura amiche pareggiando a reti bianche con il Gioiosa. Senza storia il 7-0 del Vittoria rifilato al già retrocesso e imbottito di giovani Misterbianco.





L’ultima giornata

Come abbiamo accennato l’ultima giornata andrà in scena il 27 aprile e si stabilirà chi andrà direttamente in Serie D. Favoritissimo il Milazzo che farà visita ad una Jonica che però lotta per la salvezza essendo attualmente soltanto a +1 sulla zona play out. Il Modica se la vedrà con il Rosmarino, anch’esso in lotta per la salvezza, mentre il Vittoria ospiterà l’Atletico Catania già salvo.

Gli scenari in caso di primo posto a pari punti

Nel caso in cui il campionato finirà con più squadre a pari punti, è scongiurata l’ipotesi del dovere adottare la classifica avulsa. Questa possibilità sarebbe diventata reale solo in caso di arrivo in tre a pari punti, ma vista l’attuale classifica questa combinazione non è matematicamente possibile. Quindi, se il Milazzo dovesse non vincere nell’ultimo turno e arrivare a pari punti con il Modica o il Vittoria, si giocherà uno spareggio in gara secca su campo neutro.