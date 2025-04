Serie D, Petta (Acireale): “Grande girone di ritorno, ma ora serve lo sprint finale”

Domenica andrà in scena il quartultimo atto di una stagione di Serie D Girone I intensissima e ancora con tutti i verdetti da definire. A lottare per la salvezza c’è anche l’Acireale, ne abbiamo parlato con il capitano Andrea Petta.

Siete reduci da un ottimo pari sul campo della Nissa.

“Fare punti a Caltanissetta, contro un’ottima squadra come la Nissa, non è facile per nessuno. Loro hanno fatto un grande primo tempo, ma siamo stati bravi a rimanere in partita, reagendo e conquistando un pari meritato. Abbiamo mosso la classifica proseguendo nella nostra striscia positiva”.





È arrivata una grande mano dai tifosi.

“È vero, nell’ultimo periodo i tifosi sono tornati al campo e a farci sentire il loro sostegno. Dopo tutti i problemi che ci sono stati, tornare a sentire la vicinanza della tifoseria granata per noi è la vittoria più grande. Vederli cantare, le loro coreografia, è stato molto bello e inoltre sono sicuro che domenica ci daranno una grandissima mano”.

Bagarre salvezza veramente serrata.

“In questo finale di stagione a fare la differenza può essere la voglia di arrivare all’obiettivo, la fame di vincere. Abbiamo giocato un grande girone di ritorno, ma serve lo sprint finale per arrivare alla quota salvezza”.

Domenica arriva il Sambiase terza forza del torneo.

“Ce la vedremo con un’altra grande squadra che sta disputando un ottimo campionato. Dal canto nostro però sappiamo quanto sono fondamentali i tre punti e faremo di tutto per ottenerli. Vogliamo continuare a lottare per ottenere la salvezza diretta. Vogliamo fare questo regalo al presidente che in settimana ha fatto il compleanno”.

