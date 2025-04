Catania, Toscano: “Cavese? Per batterla ci vorrà la nostra migliore versione”

Parla Domenico Toscano. Il tecnico rossazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato match in chiave playoff contro la Cavese. Toscano ha analizzato le insidie della sfida, tornando anche sulla sconfitta subita al “Massimino” nell’ultimo turno contro la capolista Avellino.

“Servirà il miglior Catania per portare a casa il risultato. Siamo all’80%, ci manca quel 20% che dobbiamo raggiungere il prima possibile. La partita contro l’Avellino non ci lascia amarezza, ma tanti insegnamenti, soprattutto in termini di attenzione e cura dei dettagli”, ha dichiarato.

Il tecnico ha poi spostato l’attenzione sui prossimi avversari: “La Cavese è un avversario ostico. È una squadra dinamica, che corre molto e ha qualità. Inoltre, gioca in casa e farà di tutto per entrare nei playoff. Dovremo farci trovare pronti”.





Gli etnei puntano a conquistare il bottino pieno nelle ultime due gare della regular season, contro Cavese e Potenza. L’obiettivo è raggiungere il quarto posto, attualmente occupato dal Crotone e distante quattro punti, per garantirsi l’accesso diretto al secondo turno dei playoff.

