Grosso: “Sconfitta a Palermo? Partita diversa da quello che ha rappresentato il risultato finale”

Parla Fabio Grosso. L’allenatore del Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Modena, partita che corrisponde al secondo match point per il ritorno in Serie A. Il tecnico neroverde è tornato a parlare anche della sconfitta subita contro il Palermo, in una gara ricca di emozioni conclusasi sul 5-3 per i rosanero.

“È stata una partita strana. Senza voler essere banale, nei numeri il risultato finale non rispecchia del tutto l’andamento del match. Chiaramente, con quel risultato nessuno può dirsi soddisfatto – ha spiegato Grosso -. Abbiamo rivisto gli episodi, analizzato gli errori e i momenti decisivi. È fondamentale per crescere: bisogna capire cosa è mancato”.

Poi ha continuato così: “Il terzo gol era evitabile, il quinto anche. Entrambi sono arrivati da palle inattive. In altre occasioni siamo stati più attenti, ma anche per responsabilità mie non siamo stati all’altezza“.





Per ottenere la promozione aritmetica, il Sassuolo è obbligato a vincere e sperare in un pareggio o una sconfitta dello Spezia, impegnato nella trasferta di Mantova. Di fatto, però, si tratta solo di una formalità: a sei giornate dal termine, i neroverdi vantano un vantaggio di 14 punti sui liguri, terzi in classifica, e il ritorno nella massima serie è ormai a un passo.

LEGGI ANCHE

BARI – PALERMO, LE PROBABILI