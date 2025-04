Venezia, Di Francesco: “Dobbiamo liberarci dalla pressione di non riuscire a far gol”

Eusebio Di Francesco suona la carica. Alla vigilia del delicatissimo match salvezza contro il Monza, l’allenatore del Venezia è intervenuto in conferenza stampa sottolineando l’urgenza di ritrovare la via del gol. Dalla partenza di Pohjanpalo, infatti, i lagunari hanno realizzato appena due reti, una delle quali arrivata su autorete nella sfida contro il Lecce.

“Dobbiamo scrollarci di dosso certi discorsi, come quello sulla difficoltà a segnare. Il problema nasce da una serie di cose che vanno fatte meglio prima ancora di arrivare alla conclusione. Anche sul gol dell’autorete contro il Lecce, ci eravamo preparati sui piazzati: sapevamo quali movimenti servivano per mettere in difficoltà la loro difesa”, ha dichiarato.

Il Venezia non vince da oltre tre mesi e occupa il penultimo posto in classifica. In quest’ottica, la sfida col Monza assume i contorni di un vero e proprio dentro o fuori. Anche perché le due dirette concorrenti, Empoli e Lecce, saranno impegnate in trasferta contro Napoli e Juventus: un’occasione da non fallire per provare a rientrare nella corsa salvezza.





