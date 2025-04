Aggressione Riposto, Lazio e Roma invitano l’arbitro Alfonzetti per il derby

Il giovane arbitro Diego Alfonzetti invitato speciale per il derby di Roma: il diciannovenne siciliano è stato aggredito durante una partita playoff tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara.

“I​​​​n occasione del derby di domenica 13 aprile, le due squadre romane hanno invitato allo stadio Olimpico di Roma Diego Alfonzetti, il giovane arbitro siciliano vittima di violenze in occasione di una gara di settore giovanile. S.S. Lazio e A.S. Roma esprimono la propria solidarietà all`intero sistema arbitrale e stigmatizzano ogni forma di violenza, anche solo verbale, nei confronti degli ufficiali di gara”, si legge in un comunicato congiunto dei due club capitolini.

Il Giudice Sportivo ha usato la mano pesante: la RSC Riposto è stata infatti esclusa dal campionato Under 17 per la stagione 2025-2026 e multata con un’ammenda di 500 euro, mentre calciatori e dirigenti hanno subito delle lunghissime squalifiche.





