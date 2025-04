Arbitro aggredito a calci e pugni durante una partita di calcio giovanile a Riposto / VIDEO

Una partita playoff del campionato provinciale Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara è degenerata in violenza allo stadio “Luigi Averna” di Riposto. Durante i tempi supplementari, l’arbitro Diego Alfonzetti, 19 anni, è stato aggredito da alcuni giocatori e da altre persone entrate in campo, costretto a difendersi dai calci e dai pugni ricevuti.

La partita si disputava a porte chiuse a causa dell’inagibilità delle tribune, ma nonostante il divieto, un piccolo pubblico era presente. Un video dell’aggressione, rapidamente diffuso sui social, mostra Alfonzetti accerchiato, inseguito e colpito anche alla nuca con una bandierina da un assistente di parte. Solo l’intervento di un adulto, forse un genitore, ha permesso di sottrarre il giovane arbitro alla furia del gruppo.

La rissa, tuttavia, si è estesa coinvolgendo altri calciatori in spintoni e scazzottate sotto gli occhi indignati degli spettatori. La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento immediato dei carabinieri, che hanno raggiunto lo stadio per riportare l’ordine e avviare le indagini.





Gli inquirenti hanno già acquisito il video dell’aggressione e raccolto diverse testimonianze. È intenzione dei carabinieri procedere con le denunce e proporre l’applicazione del Daspo, oltre a richiedere l’esclusione della squadra responsabile dal campionato. Alle società coinvolte viene anche contestata l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

L’episodio ha suscitato una dura reazione da parte dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), sezione di Acireale, che ha espresso solidarietà ad Alfonzetti. In una nota, l’associazione ha definito le scene come “di una violenza inaudita” e ha ribadito che tali episodi nulla hanno a che vedere con il calcio e lo sport.

