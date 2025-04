Passo falso del Messina, Banchieri: “Non molliamo, ma serve un miracolo sportivo”

Pesante ko per il Messina. I peloritani non riescono a replicare le vittorie ottenute contro Giugliano e Altamura e devono arrendersi ad un Sorrento passato in vantaggio allo scadere. Il tecnico dei siciliani, Banchieri, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, sottolineando le intenzioni di non gettare la spugna nonostante la salvezza sia sempre più lontana.

“Non molleremo di un centimetro. La partita l’abbiamo fatta, aggredendo e creando occasioni in entrambi i tempi. Ci fa male, ci brucia, la squadra meritava di vincere per quanto ha costruito ma non si può andare oltre questi danni arbitrali evidenti”, afferma.

Nel prossimo turno, il Messina riposerà mentre Casertana e Latina avranno la possibilità di allungare. “Non era mai capitato di vedere squadre che riposano a poche giornate dal termine – ha continuato Banchieri -. Ci hanno tolto tredici punti, quattro perché non si è pagato ma nove perché due squadre non ci sono più. Si tratta di un campionato altamente falsato, ne prendiamo atto. Adesso serve un vero miracolo sportivo“.





