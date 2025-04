Catania sconfitto dall’Avellino, Toscano: “Grande prestazione. Serve maggiore pazienza”

Sconfitta casalinga per il Catania. Gli etnei, dopo due mesi di imbattibilità, crollano tra le mura amiche contro la capolista Avellino sotto i colpi di Patierno. A commentare la gara è stato Domenico Toscano, tecnico dei rossoazzurri, che si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi uomini.

“I ragazzi hanno offerto una grande prestazione specialmente nel primo tempo – ha dicharato -. Queste partite devono insegnarti a crescere ancora, perchè ai playoff troverai squadre esperte che addormentano la partita, la spezzettano riuscendo a portare a casa la vittoria con cinismo, e tu devi rimanere lucido. E’ difficile spiegare che sei uscito dal confronto con zero punti, per la prestazione fatta”.

Toscano ha poi aggiunto: “L’atteggiamento deve essere più costante e continuo nei 90 minuti, per cinismo ed intensità, attenzione a non subire reti come la seconda, facendo comunque risultato o provando a vincere fino alla fine. Senza frenesia, con maggiore pazienza. Passa da qui il nostro step di crescita”.





