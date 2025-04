Bari – Palermo, un crocevia per i playoff davanti a pochi spettatori

La sfida di questa sera al “San Nicola” tra Bari e Palermo sarà un autentico scontro diretto in chiave playoff. Tuttavia, sugli spalti non si respirerà un clima di grande entusiasmo. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, l’affluenza prevista, abbonati compresi, dovrebbe fermarsi attorno ai 13.000 spettatori, segno evidente di un coinvolgimento piuttosto tiepido da parte della piazza barese.

Ad incidere ulteriormente su questi numeri c’è il divieto di trasferta per i tifosi del Palermo, ancora una volta bloccati dalle autorità a causa delle tensioni tra le due tifoserie. Una misura che richiama quanto avvenuto all’andata, quando, in occasione della gara disputata al “Barbera”, era toccato ai tifosi del Bari rimanere a casa su decisione del Prefetto.

Nel corso degli anni, Bari – Palermo ha assunto i contorni di una vera e propria “classica” della Serie B. Per il terzo anno di fila l’incontro si giocherà in notturna al “San Nicola”. Nella passata stagione il match si chiuse sullo 0 – 0, nonostante i padroni di casa fossero rimasti in nove uomini, a conferma dell’imprevedibilità che spesso accompagna questa sfida.





Questa volta, però, l’importanza della posta in palio è ancora maggiore: una vittoria potrebbe spalancare la strada verso i playoff, rendendo la partita un vero spartiacque per entrambe le squadre. Un’occasione da non fallire, soprattutto in una fase della stagione dove ogni punto pesa come un macigno.

LEGGI ANCHE

BARI – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI