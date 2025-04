Palermo, niente trasferta per i tifosi: respinto il ricorso dei rosanero al Tar 

Nessuna trasferta per i tifosi del Palermo che non potranno seguire e incoraggiare la squadra nell’importante match contro il Bari. Nonostante il tentativo del club al Tar.

Lo hanno deciso il prefetto della città pugliese e la questura, similarmente a quanto era avvenuto anche all’andata al “Barbera”, con i sostenitori biancorossi impossibilitati ad accedere all’impianto.

Lo riporta il Giornale di Sicilia, che spiega come la misura sia volta ad evitare problemi in vista di una gara delicatissima e combattuta in ottica playoff. Il Palermo aveva comunque tentato il ricorso al Tar della Puglia, ma questo non è infine stato accolto.