Serie B, 33a giornata: subito in campo il Palermo, che cerca il tris di vittorie a Bari

Ad inaugurare la 33a giornata di Serie B il Palermo che vola al San Nicola per affrontare il Bari e trovare la terza vittoria di fila. In chiave playoff c’è anche il Catanzaro sesto – un posto sopra ai rosa – in trasferta contro la Carrarese. La Cremonese ospita la Juve Stabia, il Sassuolo capolista vuole la promozione matematica a Modena.

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 aprile 2025

Bari – Palermo: ore 20.30





Sabato 12 aprile 2025

Carrarese – Catanzaro: ore 15.00

Cosenza – Brescia: ore 15.00

Reggiana – Pisa: ore 15.00

Salernitana – Sudtirol: ore 15.00

Sampdoria – Cittadella: ore 17.15

Modena – Sassuolo: ore 19.30

Domenica 13 aprile 2025

Cesena – Frosinone: ore 15.00

Cremonese – Juve Stabia: ore 15.00

Mantova – Spezia: ore 17.15

LA CLASSIFICA

72 Sassuolo

63 Pisa

58 Spezia

52 Cremonese

49 Juve Stabia

47 Catanzaro

45 Palermo

43 Cesena

41 Bari

41 Modena

37 Carrarese, Frosinone

36 Mantova

35 Südtirol, Cittadella

34 Brescia

32 Reggiana, Sampdoria

30 Salernitana

26 Cosenza