Bari, Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Redazione 27/11/2025 16:32

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari, adesso è ufficiale. Prende il posto di Fabio Caserta, la cui esperienza sulla panchina dei galletti è durata solo 162 giorni.

Per Vivarini si tratta di un ritorno nella capitale pugliese: aveva infatti allenato il Bari nella stagione 2019/2020, anche lì subentrando in corsa, perdendo solo la finale playoff di Serie C contro la Reggiana. Il tecnico abruzzese proprio nella sua regione natale era stato sollevato dall’incarico di allenatore del Pescara poco più di 2 settimane fa, con la squadra al penultimo posto. Adesso l’occasione di ripartire in una piazza che conosce, ma rovente.

Esordio per Vivarini in casa dell’Empoli il 29 novembre. E ironia della sorte, la prima sfida casalinga della sua nuova avventura in maglia Bari sarà proprio contro il Pescara, nel pomeriggio dell’immacolata.



