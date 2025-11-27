Problemi con Brunori e frizioni nello spogliatoio? Inzaghi: "Chiacchiere da bar" ​​

Filippo Inzaghi ha fatto chiarezza sulle voci circolate durante la settimana successiva alla partita con l’Entella. Sui social si parlava di presunti attriti con Brunori, rimasto in panchina per tutta la gara a Chiavari, e con altri ‘senatori’ come Segre e Ceccaroni.

Inzaghi ha risposto in conferenza stampa: “Brunori è il capitano meritatamente, si comporta in maniera eccezionale. Bani ha giocato 300 partite in Serie A, voglio che si prenda la responsabilità di alzare il livello. Ho fatto questa scelta perché è normale dare la fascia a un giocatore che deve trascinare i compagni. Non devo dare segnali alla squadra perché vi assicuro che i ragazzi si allenano a mille”.

“Le voci? Fanno male al Palermo. Sono chiacchiere da bar, cerchiamo di voler bene al Palermo”, ha detto Inzaghi, commentando le numerose critiche diffuse online. “I social mi interessano poco. La gente a Chiavari ci ha fischiato giustamente, io ero il primo scontento. Il mio unico pensiero è tornare a vincere e meritarci gli applausi”.







