Carrarese, Calabro: "Palermo squadra fortissima, ma possiamo giocarcela alla pari" ​​

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa, all’antivigilia della sfida contro il Palermo, ponendo la lente d’ingrandimento sia sulla formazione rosanero che sulle condizioni della propria squadra.

Non risparmia gli elogi agli uomini di Inzaghi: “Il Palermo è una squadra fortissima, ricca di giocatori di livello assoluto e allenata da un vincente – dice Calabro ai canali ufficiali del club -. Non solo, rappresenta una delle piazze più importanti del nostro calcio e meriterebbe di tornare a vivere anche la nostra massima serie. A ogni modo, siamo fiduciosi di poterci giocare alla pari questa grande sfida, forti delle nostre convinzioni, delle nostre certezze e del grande lavoro svolto questa settimana”.

“Siamo consapevoli di quanto sarà importante sfruttare le occasioni che ci capiteranno – commenta riguardo la partita -, mantenendo sempre le corrette distanze in campo e curando ogni minimo dettaglio, che sia tattico o di altro genere: in questa categoria non possiamo permetterci la minima disattenzione, a maggior ragione contro le squadre di Inzaghi. Ripeto però che andremo a Palermo con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti, cercando di disputare una grande partita”.







Parentesi conclusiva sulla condizione della rosa: “Fortunatamente tutti i giocatori della rosa saranno arruolabili per Palermo. È chiaro che a livello tecnico alcune saranno decisioni difficili, ma ben vengano problemi di questo genere, se così si possono chiamare, perché sapere di poter contare su tutti gli effettivi che ho a disposizione mi consente di avere una certa serenità nell’avvicinamento alla gara”. Scongiurato quindi il forfait di Illanes, che sarà regolarmente a disposizione.

LEGGI ANCHE

LE PAROLE DI INZAGHI