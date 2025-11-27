Palermo - Carrarese, superata quota 20 mila: il dato aggiornato ​​

Continua la prevendita in vista del match contro la Carrarese: il Palermo ha comunicato il dato aggiornato sui titoli emessi tra abbonamenti e biglietti: al tardo pomeriggio di giovedì 27 novembre sono 20.758 gli spettatori attesi al “Barbera”.

Numeri, com’era possibile prevedere, al ribasso: sono stati infatti 27.077 gli spettatori presenti per Palermo–Pescara e 26.679 presenze quelle registrate in occasione della sfida infrasettimanale contro il Monza.

Il record stagionale resta quello del match contro il Modena, quando sugli spalti si contarono 32.922 tifosi. Resta irraggiungibile il primato dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.







