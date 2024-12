Barone (Sky): “Palermo, che succede? Mercato non azzeccato, Dionisi…”

Daniele Barone, noto giornalista di Sky e spesso telecronista della Serie B, è intervenuto sui suoi canali social per parlare della crisi del Palermo, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Catanzaro. Nel mirino il calciomercato condotto dal d.s. De Sanctis e la gestione di Alessio Dionisi.

“Palermo, cosa succede? La sconfitta contro il Catanzaro segna la seconda battuta d’arresto consecutiva, lasciando la squadra fuori dalla zona playoff con 16 punti di svantaggio sulla seconda, un distacco decisamente ampio“, dice Barone.

Barone analizza il percorso del Palermo: “Questo è il terzo anno della gestione del City Group. Nel primo anno, i nuovi proprietari dichiararono di voler “costruire tutto con calma, senza fretta di vincere subito”. Il risultato finale fu deludente, con i playoff mancati in extremis. Nella scorsa stagione, la squadra, costruita con grandi ambizioni – secondo me forte – ha mostrato troppi alti e bassi. Si è classificata sesta ed è stata eliminata in semifinale dei playoff”.





“Quest’anno, nonostante si sia ripartiti con ambizioni importanti, i troppi inciampi, il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo non sembrano aver migliorato le prestazioni. Ad esempio, in casa ci sono state solo due vittorie e la contestazione dei tifosi, come quella vista contro il Catanzaro, è palpabile. L’impressione è che il mercato non sia stato particolarmente azzeccato e che Dionisi non sia riuscito a infondere un’anima ai rosanero. Il mercato di riparazione è alle porte, chissà se sarà sufficiente per rivitalizzare il Palermo”, conclude.

