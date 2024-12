Catania, clima teso: confronto tra i tifosi e Grella, Pelligra non molla

Se Palermo piange, Catania non sorride. La squadra di Toscano non decolla e sono tanti i dubbi sull’impegno di Ross Pelligra. Il clima non è dei migliori, tanto che c’è stato un confronto tra i tifosi e il vicepresidente, Vincenzo Grella.

Nonostante le voci di una possibile cessione del club, Pelligra non intende vendere. Ogni offerta ricevuta è stata declinata con fermezza. Dopo la recente sconfitta casalinga contro il Potenza, Grella ha incontrato la squadra nello spogliatoio per un confronto diretto. Durante il colloquio, Grella ha richiamato i giocatori a maggiore responsabilità nei confronti della città e dei tifosi, confermando comunque piena fiducia nell’allenatore Domenico Toscano.

Al termine della partita, Grella si è recato anche all’esterno dello stadio, dove ha dialogato per circa venti minuti con i rappresentanti della Curva Sud. I tifosi hanno chiesto rassicurazioni su investimenti, mercato e atteggiamenti della squadra in campo, lamentando una mancanza di grinta e attaccamento alla maglia. Il confronto, monitorato dalla Digos, si è svolto in toni accesi ma pacifici, evidenziando la passione e le aspettative di una tifoseria profondamente legata ai colori rossazzurri.





Il Gruppo Pelligra non molla. Circa un milione di euro sarà destinato per riqualificare l’impianto sportivo di Nesima. Questo investimento punta a rendere l’infrastruttura idonea per allenamenti e competizioni, consentendo l’ingresso del pubblico alle gare del settore giovanile e femminile. Tuttavia, le prossime partite ufficiali si svolgeranno a porte chiuse per consentire i lavori.

L’operazione su Nesima, sottolinea il quotidiano “La Sicilia”, non esclude il progetto di un centro sportivo più ampio. Tuttavia, i costi dei terreni a Catania, spesso gonfiati dalla speculazione, rappresentano un ostacolo.

