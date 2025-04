Trapani, Aronica: ” C’è tanto rammarico vista la grande rincorsa fatta”

Tutta la delusione di Salvatore Aronica. Il tecnico del Trapani ha parlato dopo la cocente delusione arrivata dopo la sconfitta dei granata in casa contro la Casertana. Una vittoria avrebbe permesso ai siciliani di giocare i playoff di Serie C.

“C’è tanto rammarico, vista la grande rincorsa fatta nelle precedenti partite – afferma -. Non siamo riusciti a centrare un obiettivo a tratti insperato ma che si era riavvicinato“.

Troppi scossoni in casa Trapani in questa stagione: “Tante sono state le vicissitudini tra cambi di allenatori, direttori e calciomercato. Questo ha fornito un alibi ai calciatori che magari si sentivano in confusione“.





Aronica ha espresso la sua delusione in maniera diversa rispetto ad Antonini che è andato su tutte le furie: “Una sola parola: VERGOGNA“, ha iniziato il patron nel suo tweet su X.