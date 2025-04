Trapani, Antonini: “Vergogna. Allenamenti due volte al giorno fino a giugno”

Il Trapani è fuori dai playoff. I granata non riescono a sfruttare la sconfitta casalinga del Giugliano contro il Benevento e cadono contro una Casertana che conquista la salvezza proprio all’ultima giornata. Furioso il presidente dei siciliani, Valerio Antonini, che su X ha commentato duramente la stagione della squadra, annunciando doppi allenamenti fino a giugno.

“Una sola parola: VERGOGNA. Dispiace per chi ci ha creduto oltre al sottoscritto e per quei pochi giocatori che hanno lottato sino alla morte insieme a Sasa. Il resto sono l’emblema della stagione. Irrispettosi di tutto e tutti. Complimenti ai giocatori ed allo staff della Casertana che hanno vinto meritatamente ed hanno dimostrato ai loro avversari cosa significa attaccamento alla maglia e voglia di lottare per l’obiettivo”, ha scritto.

Poi ha concluso: “Ripartiremo consapevoli che certe facce non le vogliamo più neanche sentire nominare e che l’anno prossimo andremo prima sugli uomini e poi sulle qualità. Ora intanto li prepareremo bene per il prossimo anno facendoli allenare come promesso per 2 volte al giorno sino a giugno, lunedi esclusi. Almeno chi ancora sarà con noi il prossimo anno avrà una brillante preparazione atletica”.





