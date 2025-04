Serie B, il giocatore della settimana è Manuel De Luca della Cremonese

Manuel De Luca è il Player of the Week della 35a giornata di Serie B: il centravanti ha segnato una doppietta nel mach vinto contro il Mantova, tre punti che hanno permesso ai lombardi di andare a -4 dal terzo posto occupato dallo Spezia.

IL COMUNICATO

La Cremonese insegue il terzo posto e lo fa trascinata da Manuel De Luca che nell’ultimo match contro il Mantova ha messo a segno due gol nel 4-2 finale che ha sancito un passo avanti importante per il finale di stagione dei lombardi. La punta grigiorossa è il Player of the Week della 35a giornata e, analizzando i dati “powered by Opta“, si nota come De Luca, con la doppietta nell’ultimo turno, sia arrivato a tre gol nelle ultime tre presenze, tante reti quante nelle precedenti otto.

E’ stato poi uno dei soli tre giocatori a trovare una doppietta nell’ultima giornata di Serie BKT, insieme a Emil Bohinen e Armand Laurienté.





Inoltre, nella partita contro il Mantova, nessun calciatore ha effettuato più conclusioni di De Luca (quattro) e nessun calciatore della Cremonese ha effettuato più duelli (12).