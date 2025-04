Palermo, Brunori Player of the match: le sue “abilità” in una carta Pokemon / FOTO

I tifosi del Palermo premiano Matteo Brunori come Player of the match contro il Catanzaro: il club rosanero ha pubblicato il risultato del sondaggio sui suoi social con un’immagine curiosa raffigurante il capitano, inserito all’interno di una carta Pokemon.

Nella raffigurazione Brunori è un calciatore di tipo “tuono”, con due abilità: la prima chiamata “Asssit Maestro”, la seconda “Contropiede Letale”. Il Palermo si è divertito nel creare anche le descrizioni delle abilità: “Quando Brunori servirà un assist, un compagno di squadra riceverà un impulso offensivo, infliggendo +20 danni all’avversario”. E ancora: “Se hai attivato ‘Assist Maestro’, aggiungi 30 danni extra a questo attacco.

Brunori ha giocato una grande partita al “Ceravolo”: il numero 9 ha causato l’autogol di Bonini con un bel cross per Pohjanpalo e ha poi guidato il contropiede e servito un assist al bacio per Segre.





LEGGI ANCHE

ROSAENERO WEB&TV, LA PUNTATA DEL 28 APRILE