Capuano si presenta: “Trapani come Liverpool. Per lo spettacolo c’è il circo”

Ezio Capuano si presenta. Il nuovo allenatore del Trapani interviene in conferenza stampa e parla delle prime sensazioni per questo suo ritorno dopo 25 anni sulla panchina granata.

“Ringrazio per l’opportunità di guidare una delle primissime società in Italia. Mi sento un privilegiato. Oggi essere allenatore del Trapani non è da tutti. Mi sento orgoglioso di essere arrivato in una società vera. Un’organizzazione come questa mi fa sentire al Liverpool, non c’entra nulla con la Serie C”, afferma.

Sul suo modo di giocare, dice: “Questa squadra può giocare con diversi sistemi di gioco. Io gioco con sofferenza, non sono qui per fare spettacolo; per quello c’è il circo Orfei. Ogni giocatore deve sputare il sangue. Il mio calcio è pragmatico e organizzato dove si cerca di coprire gli spazi”.





