Gela, Caronia: “Lavoriamo duro per arrivare al meglio ai playoff. C’è grande voglia di vincerli”

Il campionato di Eccellenza girone A è andato in archivio da tempo, ma il Gela continua a lavorare in vista della semifinale playoff fase nazionale che dà la possibilità di un accesso secondario alla promozione in Serie D. Ne abbiamo parlato con il fantasista Angelo Caronia.

Come state vivendo questo lungo periodo di stop forzato?

“Non è facile tenere la spina attaccata, di fatto staremo fermi per un mese. Cerchiamo di lavorare sodo, giocare amichevoli per arrivare a queste importanti sfide nel migliore dei modi. Siamo una squadra forte ed esperta, possiamo ancora toglierci belle soddisfazioni”.





Ha esperienza nel post season per andare in Serie D, cosa serve?

“A fare la differenza, come del resto accade anche nel corso di un intero campionato, è sempre il gruppo. È stato finora il nostro punto di forza, l’unione d’intenti da parte di tutti, e continuerà ad esserlo. C’è la grande voglia di vincere questi playoff”.

Affronterete una squadra del Molise…

“Sfideremo una tra Venafro e Matese, vedremo domenica chi la spunterà e dovrà vedersela con noi in semifinale il 25 maggio per l’andata. Sono squadre toste, anche loro avranno sicuramente tanta voglia di tentare il salto di categoria quindi mi aspetto partite intense ma anche belle e combattute”.

Loro arriveranno avendo giocato partite ufficiali nelle ultime settimane, voi fermi da quasi un mese…

“È vero, a prescindere da quale sarà l’avversario, la squadra che affronteremo ha giocato partite importanti nelle ultime settimane. Forse è un piccolo vantaggio, se così si può dire, per loro. Dal canto nostro però abbiamo avuto la possibilità di preparare questa partita a lungo e siamo anche più riposati e quindi nei 90/180 minuti può fare la differenza”.

