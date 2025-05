Sancataldese, Dolenti: “Abbiamo fatto un’impresa straordinaria, è bastato guardarci negli occhi”

Il campionato di Serie D girone I 2024/2025 è ormai in archivio e la Sancataldese ha festeggiato una salvezza che ad un certo punto sembrava insperata. Ne abbiamo parlato con il portiere e simbolo verdeamaranto Gaetano Dolenti.

Ennesima grande stagione con questa maglia…

“Forse quest’anno è arrivata l’emozione più grande da quando indosso questa maglia. A poche partite dalla fine del campionato eravamo ad appena un punto dalla retrocessione diretta, ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario rialzandoci e ottenendo la salvezza senza passare dagli spareggi. Sono orgoglioso di avere contribuito a questa impresa”.





Un giudizio complessivo al campionato…

“La nostra è stata una stagione che bisogna dividere in prestazioni e risultati. Nella prima parte del campionato, spesso, proponevamo un calcio basato sull’uscita dal basso, possesso palla, ma non riuscivamo ad essere concreti. Abbiamo cambiato modo di pensare di conseguenza anche marcia. Forse questo dà anche un po’ di rammarico, perché nel momento in cui ci siamo liberati da determinate ossessioni, ci siamo espressi al meglio e vinto tutte le partite in casa. Non do un voto ma dico che siamo stati veramente bravi”.

Il punto di forza della squadra…

“Senza ombra di dubbio la coscienza e la consapevolezza di staff tecnico e calciatori. In un giorno è cambiato tutto, ci siamo guardati tutti in faccia e da quello sguardo abbiamo capito cosa avremmo dovuto fare. Quegli sguardi sono serviti più di tante parole e numerosi discorsi”.

Futuro ancora a San Cataldo?

“Sicuramente è presto, ma forse sarebbe anche giusto parlare di futuro perché i club che vogliono prepararsi al meglio per la prossima stagione mettono già le basi. Io a questa città e questa maglia ho dato tanto, credo di averlo dimostrato, in questo momento non so quali sono i programmi della società, non è un qualcosa che dipende da me”.

LEGGI ANCHE:

NISSA, BRUNO: “RAMMARICO PER NON AVERE AGGANCIATO I PLAY OFF”

IGEA, CALAFIORE: “NOI GRANDI BRAVI A TRASCINARE IN MOMENTO DURO”

ACIREALE, RAGONESI: “SALVEZZA MERITATA. FUTURO? IL PRESIDENTE…”