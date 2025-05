Enna, Stompo: “Stagione da 8, bravi a fare scelte giuste. Salvezza storica per questa città”

L’Enna, tornata in Serie D dopo tanti anni, è riuscito in extremis una salvezza diretta che ad un certo punto della stagione sembrava una chimera. Ne abbiamo parlato con il presidente Luigi Stompo.

Stagione difficile ma con grande soddisfazione finale…

“La valutazione complessiva della stagione è assolutamente positiva e credo tutti ci meritiamo un 8 pieno. Eravamo neopromossi in Serie D dopo ben 35 anni, era messo in conto che ci sarebbero stati alcuni problemi da risolvere, ma siamo stati sempre sul pezzo. Penso che siamo stati bravi a fare le scelte giuste al momento giusto”.





Alla penultima giornata sembrava tutto in salita, poi la festa…

“Un’emozione davvero incredibile, per noi è significato bissare la grande vittoria del campionato dell’anno scorso. Per l’Enna è una salvezza storica in Serie D. Al triplice fischio dell’ultima giornata, ci siamo lasciati andare ad emozioni importanti, perché dietro tutto ciò c’è stato un lavoro incredibile che ha riportato il calcio vero in questa città”.

C’è un momento della stagione che conserverà nella sua memoria?

“Uno dei momenti che rimarranno indelebili nella mia memoria, e che di fatto ha segnato la svolta della nostra stagione, è arrivato nei minuti immediatamente successivi alla gara di Licata. Io e Fabio (il dg Montesano, ndr) ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito cosa fare. Poi ovviamente, come accennato prima, non posso dimenticare il suono del triplice fischio all’ultima giornata contro il Pompei che ci dava la matematica salvezza”.

LEGGI ANCHE:

NISSA, BRUNO: “RAMMARICO PER NON AVERE AGGANCIATO I PLAY OFF”

IGEA, CALAFIORE: “NOI GRANDI BRAVI A TRASCINARE IN MOMENTO DURO”

ACIREALE, RAGONESI: “SALVEZZA MERITATA. FUTURO? IL PRESIDENTE…”