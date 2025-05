Candellone: “Col Palermo sarà una battaglia. Possiamo giocarcela con chiunque”

Leonardo Candellone, attaccante della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a StabiaChannel.it in vista del primo turno preliminare dei playoff contro il Palermo. Il centravanti delle vespe ha commentato lo straordinario obiettivo raggiunto in virtù del prestigioso quinto posto in Serie B, e ha puntato l’attenzione sulla difficile sfida contro i rosanero.

“Adesso inizia qualcosa di incredibile, a cui all’inizio dell’anno nessuno avrebbe creduto. Contro il Palermo sarà una battaglia – ha dichiarato -. Dovremo restare tranquilli: se siamo arrivati fin qui, è perché ce lo siamo meritati. Se riusciamo a esprimere il nostro gioco, possiamo giocarcela con chiunque“.

Candellone ha poi aggiunto: “Speriamo di arrivare fino all’1 giugno. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e della capacità di correre più degli altri. Ci godremo questo momento, con la speranza di andare il più lontano possibile”.





