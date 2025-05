Pagliuca: “Il nostro focus è solo sul Palermo. Vogliamo dare tutto”

Guido Pagliuca carica la Juve Stabia. Il tecnico dei campani è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Palermo valido per il primo turno dei playoff in gara secca, sottolineando le difficoltà dell’impegno e l’importanza di giocare davanti al pubblico di Castellammare.

“Domani sarà una partita difficile. Siamo felici di poterla giocare davanti ai nostri tifosi. Conosciamo le difficoltà che ci aspettano, ma il nostro focus è solo sul Palermo – ha dichiarato -. Serviranno la voglia e la determinazione che rappresentano questa città e i nostri ragazzi”.

Pagliuca ha poi commentato anche i precedenti stagionali contro i rosanero, entrambi vinti dal Palermo: “Sarà un’opportunità per migliorare il nostro percorso rispetto alle due gare di campionato, dove secondo me avremmo meritato di più. Le partite difficili danno spesso le risposte più belle. Vogliamo giocare dando tutto, senza lasciare spazio ai rimpianti”.





Infine, un pensiero anche sulla gestione dei tempi e sulla forza dell’avversario: “Dovremo prestare attenzione alla gestione dei minuti, perché questa è una partita che potrebbe andare oltre i 90. Ho visto una squadra motivata e felice di affrontare una gara del genere. Affronteremo un avversario forte, costruito con ambizioni importanti“.

LEGGI ANCHE

INTERVISTA A GALASSI A TRM

INTERVISTA A GALASSI A GDS

JUVE STABIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI