Playoff Serie B, Juve Stabia: i convocati di Pagliuca per il match contro il Palermo

La Juve Stabia comunica la lista dei convocati per il match contro il Palermo, valido per il primo turno preliminare dei playoff di Serie B. Nessun indisponibile per il tecnico Pagliuca, che può contare su tutta la rosa a disposizione.

I convocati

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 24 Varnier, 28 Andreoni, 29 Fortini, 45 Peda





Centrocampisti: 8 Buglio, 10 Pierobon, 14 Meli, 25 Gerbo, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati, 98 Mosti

Attaccanti: 7 Dubickas, 9 Adorante, 11 Piscopo, 17 Morachioli, 18 Sgarbi, 27 Candellone

