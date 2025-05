Un solo risultato per tornare a sognare: il Palermo all’assalto dei playoff

Una partita da dentro o fuori che può terminare una stagione altamente deludente o rilanciare le ambizioni del Palermo. Per i rosa si aprono le porte dei playoff e il primo ostacolo da superare sarà la Juve Stabia, forte del proprio quinto posto e di conseguenza da affrontare al “Menti”.

La promozione in Serie A costituisce l’unica formula per Dionisi e i suoi per ‘salvare’ una stagione particolarmente deludente: da un lato dunque vi è la speranza di realizzare un qualcosa di incredibile, un vero e proprio ‘miracolo’ sportivo, dall’altra vi sono le fredde statistiche che mostrano come nessuna squadra sia mai riuscita a raggiungere la Serie A partendo dall’ottavo posto.

Si tratta dunque di un’impresa, ma il Palermo ha dimostrato di poter batter chiunque e allora sognare non costa nulla. Il primo round sarà indubbiamente complicato, tuttavia i rosanero hanno superato la Juve Stabia in entrambe le occasioni in campionato e in questa fase sarà importante pensare partita dopo partita, un piccolo passo alla volta nella speranza di realizzare qualcosa di molto più grande.





Il campionato ha detto che la Juve Stabia è superiore al Palermo, ma in una partita secca può succedere di tutto. I rosanero hanno un solo risultato possibile per superare il turno: devono vincere. In caso di pareggio al termine dei 90′, si svolgeranno i tempi supplementari ma poi niente rigori. Se l’equilibrio dovesse perdurare oltre i 120′, saranno i campani ad andare in semifinale contro la Cremonese.

Così in campionato: Palermo vincente all’andata

È il 14 settembre 2024, quando i rosanero in occasione della sfida valevole per la 5a giornata, fanno visita alla Juve Stabia al “Menti”: il Palermo parte fortissimo trovando il vantaggio gia’ al 18′ quando il cross di Pierozzi dalla sinistra pesca il meraviglioso destro al volo di Segre, in uno dei suoi celebri inserimenti. Pochi minuti dopo la Juve Stabia centra un palo con Rocchetti e dopo lo scampato pericolo, al 43′, l’incontenibile fuga di Di Francesco culmina con un cross telecomandato sulla testa di Henry che da due passi incorna il pallone dello 0 – 2.

Il secondo tempo si apre con il gol dei padroni di casa: su sviluppi di calcio d’angolo la sponda aerea di Buglio pesca tutto solo Adorante all’interno dell’area piccola, l’attaccante gira con il destro verso la porta difesa da Desplanches, che non trattiene. A venti minuti dalla fine arriva la svolta decisiva con Dionisi che richiama in panchina Henry per lasciare posto a Brunori, il quale al 79′ realizza dal dischetto il gol del definitivo 1 – 3, grazie al rigore da lui stesso conquistato.

Altra vittoria al ritorno

Stavolta riavvolgiamo il nastro fino allo scorso 19 gennaio, è la 22a giornata, quando al “Barbera” i rosanero ospitano la Juve Stabia: in porta torna Sirigu che al 36′ deve esaltarsi sul sinistro in area di rigore di Candellone, mentre in attacco al fianco di Brunori gioca un ispiratissimo Le Douaron, reduce da 3 gol nelle 4 partite precedenti. Il francese già al 45′ avrebbe la chance per segnare ma il suo sinistro da ottima posizione è troppo debole.

Il secondo tempo si apre ancora una volta con un brivido per i tifosi rosanero, ma Sirigu è ancora attento a disinnescare la girata volante di Adorante. Al 67′ l’episodio che decide il match: Vasic calcia da fuori area, il suo destro non è potente ma diventa velenoso nel momento in cui rimbalza davanti a Thiam chiamando l’estremo difensore ad una respinta imprecisa, sul pallone vagante il più lesto è ancora Le Douaron che mette in porta il pallone del definitivo 1 – 0, continuando il suo periodo di forma straordinario. Al minuto 82′ c’è ancora lavoro per Sirigu, che con uno splendido tuffo nega il pareggio agli ospiti, è la parata che sancisce i tre punti per i rosanero.

La Juve Stabia è l’unica squadra che il Palermo ha battuto sia all’andata che al ritorno. Che questo dato statistico sia di buon auspicio per i rosanero, che si giocano tutto al “Menti”. Si può tornare a sognare, ma serve l’impresa.

