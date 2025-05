Palermo, vincere al “Menti” si può: Saraniti e Valente eliminarono la Juve Stabia ai playoff

Pohjanpalo e Brunori a lezione da… Saraniti e Valente. Il Palermo sa come espugnare il Romeo Menti di Castellammare di Stabia e non solo perché lo ha già fatto in campionato, ma anche perché ha già eliminato la Juve Stabia ai playoff in casa sua.

Playoff di Serie C 2020/21, il Palermo affrontava la competizione da settimo in classifica e dopo aver eliminato il Teramo al primo turno del girone, si ritrovava ad affrontare la Juve Stabia al secondo turno. I campani erano arrivati quinti in classifica e avevano quindi il vantaggio di giocare nel loro campo ma anche di poter pareggiare la partita (un po’ come capiterà oggi).

Era il Palermo di Giacomo Filippi, che aveva iniziato la stagione come vice di Roberto Boscaglia e che aveva provato a “raddrizzare la barca” con il suo 3-4-2-1. I rosanero che non avevano di certo i favori del pronostico giocarono una grande partita e grazie alle reti di Valente e del subentrato Saraniti riuscirono a battere gli stabiesi per 0 – 2 e passare al turno successivo.





Il viaggio di quel Palermo si interruppe bruscamente il turno successivo: i rosa al primo turno nazionale incontrano l’Avellino che, forte del suo piazzamento in classifica, riuscì ad arginare i rosanero che sul campo sarebbero anche stati meritevoli di avanzare ma che si scontrarono bruscamente contro il “fattore campo”. I rosa vinsero 1 – 0 all’andata e persero con lo stesso risultato al ritorno, un “pareggio” che premiò gli irpini che fecero una migliore stagione regolare.

Il Palermo affronta questi playoff di Serie B con poche chance di andare in fondo anche perché le premesse sono le stesse di quella stagione appena citata. Se è pur vero che quella nelle mani di Dionisi è una squadra che non ha nulla da invidiare alle altre cinque pretendenti, avere la possibilità di giocare uno spareggio in casa o di avere due risultati su tre dalla propria parte spesso fa la differenza. Non a caso, nessuna squadra ha mai vinto i playoff di Serie C partendo dall’ottavo posto.

