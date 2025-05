Juve Stabia – Palermo in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B

La Serie B 2024/2025 entra nel vivo con il primo turno dei playoff. Sabato 17 maggio, alle ore 19.30, va in scena Juve Stabia – Palermo, match secco che decreterà il passaggio alla fase successiva. Scopriamo dove vedere Juve Stabia – Palermo in diretta TV e streaming, su quali canali, e tutte le informazioni utili su orario, piattaforme e regolamento.

📺 Dove vedere Juve Stabia – Palermo in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie BKT. Per seguirla basta essere abbonati e accedere tramite smart TV, computer, smartphone, tablet o dispositivi come Chromecast, Fire Stick o Apple TV.

In alternativa, il match sarà visibile anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile all’interno di Amazon Prime Video.





🔗 Come abbonarsi a LaB Channel su Prime Video

Per chi preferisce guardare Juve Stabia – Palermo su Amazon Prime Video, ecco i passaggi per attivare il canale:

Vai su primevideo.com ed entra con il tuo account;

Accedi alla sezione “Iscrizioni ai canali” ;

Cerca LaB Channel e clicca su “Iscriviti subito” ;

L’offerta è di 4,99 euro per i primi tre mesi , poi 9,99 euro al mese ;

Gli utenti non abbonati a Prime dovranno attivare anche l’abbonamento base.

🖥️ Come vedere Juve Stabia – Palermo sul televisore

Se non disponi di una smart TV compatibile, puoi comunque vedere il match sul grande schermo:

Usa Sky Q se hai un abbonamento e decoder compatibile;

Collega il PC alla TV tramite cavo HDMI ;

Oppure utilizza un dispositivo wireless come Chromecast o Fire Stick per trasmettere il contenuto da smartphone, tablet o PC alla televisione.

⚽ Juve Stabia – Palermo: regolamento del primo turno playoff Serie B

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si giocheranno i tempi supplementari. Tuttavia, non sono previsti i calci di rigore: se dopo 120 minuti il risultato sarà ancora in equilibrio, passerà il turno la squadra meglio piazzata nella stagione regolare, ovvero la Juve Stabia, che ha chiuso quinta.

🔢 Precedenti e curiosità: Palermo in vantaggio

Nel doppio confronto in campionato, il Palermo ha avuto la meglio:

All’andata : vittoria per 3 – 1 a Castellammare di Stabia;

Al ritorno: successo per 1 – 0 al “Barbera”.

I rosanero, ottavi dopo 38 giornate, hanno staccato il pass per i playoff con un turno d’anticipo.

📆 Orario Juve Stabia – Palermo: quando si gioca

Data : Sabato 17 maggio 2025

Orario : Calcio d’inizio alle 19.30

Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia