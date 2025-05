Serie A, 37a giornata: Genoa ospita Atalanta, domani le altre

Il Genoa non riesce più a vincere e ospita l’Atalanta che ha vinto l’ultimo incontro con la Roma. Giallorossi, sesti, che incontrano il Milan all’Olimpico per scavalcare la Lazio con appena un punto in più che sfida l’Inter interessata al primato. Ma c’è il Napoli in cima, che dopo l’ultimo passo falso vola a Parma.

IL PROGRAMMA

Sabato 17 maggio 2025

Genoa – Atalanta: ore 20.45





Domenica 18 maggio 2025

Cagliari – Venezia: ore 20.45

Fiorentina – Bologna: ore 20.45

Inter – Lazio: ore 20.45

Juventus – Udinese: ore 20.45

Lecce – Torino: ore 20.45

Monza – Empoli: ore 20.45

Parma – Napoli: ore 20.45

Roma – Milan: ore 20.45

Verona – Como: ore 20.45