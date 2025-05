Sampdoria in Serie C, Mancini: “È il momento più difficile di sempre”

Roberto Mancini, storico ex giocatore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Secolo XIX e, naturalmente, si è soffermato sulla difficile situazione del club blucerchiato. La Sampdoria, infatti, dopo l’ultima giornata di campionato, è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia.

“Il momento è difficile, il più difficile – ha ammesso – . Però i tifosi della Sampdoria sono speciali da sempre e sapranno essere vicini alla squadra e alla società anche in questa circostanza. A loro dico quello che diceva Paolo Mantovani, finché i tifosi della Sampdoria canteranno, non avremo problemi per il futuro. Sono i tifosi migliori del mondo, lo saranno sempre, lo saranno anche in Serie C”.

Mancini poi aggiunge: “Io per la Sampdoria ci sarò sempre, l’ho detto e lo ribadisco. Però purtroppo non posso più giocare. Ogni tanto accadono queste cose. Ha fatto scalpore perché la Sampdoria è una società molto importante. Lo è a livello nazionale ma anche a livello internazionale per cui ovunque, anche all’estero, si parla della sua retrocessione in Serie C”.





