Dionisi: “Per noi la stagione non è finita. Ci dobbiamo credere”

Alessio Dionisi torna a parlare in conferenza stampa nell’antivigilia della sfida playoff tra Palermo e Juve Stabia. L’allenatore rosanero definisce l’incontro “la partita più importante dell’anno”, consapevole che solo una vittoria permetterà alla sua squadra di accedere al turno successivo.

Ha spiegato la scelta del silenzio stampa come una decisione presa per proteggere lo spogliatoio e focalizzarsi sul match. Dionisi ha sottolineato l’inconsistenza della squadra dopo risultati positivi, ma anche la buona reazione vista contro la Carrarese nella ripresa.

Il tecnico ha assicurato che il gruppo è compatto e consapevole della posta in palio. Nonostante alcune assenze come Magnani, Gomis e Nikolaou, il Palermo si prepara con intensità. L’ambiente ostico di Castellammare non spaventa Dionisi, che invita a non pensare né alla classifica né ai rimpianti del passato: “Ora inizia un altro campionato, dobbiamo essere la nostra versione migliore”.





Dionisi ha ribadito che la partita non sarà simile a quella vinta in campionato, vista la posta in palio e il vantaggio concesso dalla classifica agli avversari. Nessun calcolo da fare: il Palermo dovrà giocare per vincere nei 120 minuti, mettendo in campo tutte le proprie qualità. “Non possiamo permetterci di guardare oltre questa partita”, ha detto.

Sul piano personale, il tecnico ha ammesso di non essere soddisfatto, ma non intende tirare conclusioni premature: “Non è finita, me la voglio giocare fino in fondo”. Ha concluso invitando l’ambiente a mantenere fiducia e positività, respingendo ogni polemica e concentrandosi solo sull’obiettivo playoff.

ORE 17.41 – “Silenzio stampa? Mi dispiace, immagino non sia stato gradito. La mia priorità era stare vicino alla squadra nello spogliatoio. Volevamo pensare alla partita con la Juve Stabia, è una finale. Si prendono delle decisioni e ci dispiace”.

ORE 17.42 – “Il primo tempo con la Carrarese non mi è piaciuto. Ho preferito intervenire senza fare troppe sostituzioni. Nelle 38 partite abbiamo dimostrato che non sappiamo dare continuità dopo un risultato positivo. Nel secondo tempo abbiamo dato una bella risposta. Vorrei parlare di quello che dobbiamo preparare. La gara con la Juve Stabia è la più importante dell’anno. Non sbaglieremo, questo non vuol dire che faremo per forza risultato, ma non sbaglieremo la partita”.

ORE 17.44 – “Per noi la stagione non è finita. Ci dobbiamo credere. Mi dispiace che non ci saranno gli ultras a Castellammare. Magnani non ci sarà. Ceccaroni doveva fare uno spezzone di partita. Gomes aveva avuto la febbre, è rientrato tutto. A parte Nikolaou, non ci saranno Gomis e Magnani”.

ORE 17.46 – “Sappiamo che l’ambiente sarà difficile. Nelle 38 partite la Juve Stabia ha fatto più di noi, lo dice la classifica. Ora inizia un altro campionato. Sappiamo che giocheremo in un campo atipico. La Juve Stabia è una squadra intensa e organizzata. Non dobbiamo pensare all’ultima partita, ora serve essere la migliore versione”.

ORE 17.48 – “Non credo che sarà la stessa partita che abbiamo vinto in campionato. La Juve Stabia ha un vantaggio dovuto dalla classifica. Ce la giochiamo alla pari, abbiamo delle qualità. Loro sono bravi e intensi, hanno corsa. Abbiamo un risultato in 120 minuti, dipenderà da noi. Mi sento di garantire che la volontà è quella giusta. Abbiamo un po’ trascurato la gara con la Carrarese, ora dobbiamo preparare questa partita con la Juve Stabia”.

ORE 17.50 – “La mia esperienza a Palermo non è finita. So benissimo che sono arrivato per fare il massimo, a oggi il massimo è questo. Non sono soddisfatto ma ancora ce la possiamo giocare. Non è il momento di tirare la riga. L’allenatore è responsabile e non mi sono mai tirato indietro. Mi giudicate voi, la mia autocritica la faccio ma non davanti a voi”.

ORE 17.53 – “Io mi fido di tutti i giocatori. In questo momento c’è chi ha più intensità fisica e mentale. Un’idea iniziale di formazione ce l’ho, poi ci sono tanti altri che possono dare un contributo”.

ORE 17.54 – “Avrei preferito una situazione di classifica migliore, abbiamo giocato per quello. Per certi aspetti non possiamo fare calcoli. La partita è lunga e dobbiamo starci dentro, non sarà finita se passeremo in vantaggio o in svantaggio. Abbiamo un solo risultato, per noi è una finale”.

ORE 17.56 – “Non possiamo permetterci di andare oltre la Juve Stabia, facciamo al massimo questa partita. Abbiamo le qualità per passare il turno, di rimpianti in queste 38 partite ne abbiamo tanti, ma non ci dobbiamo pensare. Giochiamocela, sappiamo che è la partita più importante. Dobbiamo mettere dentro tutte le nostre qualità, la Juve Stabia ci ha messo in difficoltà”.

ORE 17.58 – “Diakité ha fatto buone cose da braccetto di destra. Non è un’alternativa, è un giocatore che lì può fare bene. Non deve calare nell’intensità mentale. Non deve mancare la voglia di fare. Saremo giudicati per quello che faremo”.

ORE 17.59 – “Non è il momento di parlare di errori. Dobbiamo pensare alla Juve Stabia. Dentro questa partita ci sono le prestazioni fatte in passato, ma non mi va di pensarci. Non sono venuto nel post-partita perché volevo far passare il messaggio di pensare alla gara con la Juve Stabia, è l’unica medicina per non essere autolesionisti”.

ORE 18.01 – “Ci siamo allenati molto bene per quello che il meteo ci ha permesso. Dobbiamo essere leggeri e determinati. Serve positività, la negatività non ci porta vantaggio. Tutti vogliono un risultato positivo. Non ho mai visto nessuno che non vuole mettere grinta o intensità”.

ORE 18.02 – “Pagliuca? Preferirei parlare della Juve Stabia”.

