Juve Stabia – Palermo, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi è tornato in conferenza stampa nell’antivigilia della sfida playoff tra Palermo e Juve Stabia, definendola “la partita più importante dell’anno”. Solo una vittoria consentirà ai rosanero di proseguire il cammino. Il tecnico ha motivato il recente silenzio stampa come una scelta per proteggere lo spogliatoio e concentrare l’attenzione sulla preparazione della gara.

Dionisi ha evidenziato le difficoltà nel dare continuità ai risultati, ma ha elogiato la reazione avuta contro la Carrarese. Nonostante alcune assenze pesanti come Magnani, Gomis e Nikolaou, ha assicurato che la squadra è pronta e determinata. L’ambiente difficile di Castellammare non spaventa: l’allenatore invita a non guardare indietro, ma a giocarsi il tutto per tutto.

La partita sarà diversa rispetto alla sfida vinta in campionato. Il Palermo dovrà affrontare 120 minuti con lucidità e aggressività, senza fare calcoli o pensare alla classifica. Dionisi ha garantito impegno totale: “Non possiamo permetterci di pensare oltre questa partita”.





A livello personale, ha ammesso la delusione per una stagione sotto le aspettative, ma ha rifiutato qualsiasi resa anticipata. “Non è finita, me la voglio giocare fino in fondo”, ha concluso, chiedendo compattezza e fiducia all’intero ambiente rosanero.

