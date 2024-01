Benevento – Casertana, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming gratis, canale, orario / Serie C

È il giorno del derby. Il Benevento, settimo in classifica, riceve la Casertana, che invece occupa il quinto posto. La distanza in classifica tra le due squadre è di due punti soltanto. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, lunedì 22 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

BENEVENTO – CASERTANA IN TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH IN CHIARO, CANALE, ORARIO

Il derby sarà trasmesso in chiaro su Videonola, canale 94 del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport: canali 202 e 251. In streaming, invece, si potrà seguire gratuitamente su videonola.tv, ma anche su Sky Go e Now Tv.