Napoli – Inter, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Supercoppa

È il giorno della finale di Supercoppa Italiana. Il Napoli, dopo aver battuto nettamente la Fiorentina, affronta l’Inter, che invece ha superato agilmente la Lazio in semifinale. Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, lunedì 22 gennaio. Ma dove vedere la partita in tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO?

NAPOLI – INTER IN TV E STREAMING: C’È LA DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO

La finale di Supercoppa sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5. Il live streaming della partita sarà disponibile gratis sul sito e l’app di Mediaset Infinity (VEDI QUI LO STREAMING DI CANALE 5) e sul sito Sportmediaset.it.