Napoli – Inter, cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento della finale di Supercoppa

Oggi, lunedì 22 gennaio, si assegna la Supercoppa Italiana. A sfidarsi in finale sono il Napoli, reduce dalla bella vittoria contro la Fiorentina, e l’Inter, che ha superato la Lazio. È la prima volta che il trofeo si assegna con questo nuovo format, quindi cosa succede se la finale finisce in pareggio?

NAPOLI – INTER, COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO? IL REGOLAMENTO

Il nuovo format della Supercoppa introdotto per la prima volta in questa stagione prevede che se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore; NON è prevista la disputa dei tempi supplementari.

SOSTITUZIONI – Entrambe le squadre hanno a disposizione 5 cambi effettuabili nei tempi regolamentari e possono interrompere il gioco fino a un massimo di 3 volte per effettuarli (NOTA BENE: gli intervalli fra un tempo di gioco e un altro non sono ovviamente “slot” considerati interruzione del gioco). Non essendoci eventuali tempi supplementari, in caso di pareggio le squadre non avranno a disposizione sostituzioni extra e non potranno più effettuare eventuali sostituzioni residue nella pausa fra tempi regolamentari e rigori. Le 5 sostituzioni a disposizione devono essere eseguite entro la fine dei tempi regolamentari.