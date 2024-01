Sinner – Rublev, c’è la diretta in chiaro? Dove vedere in tv e streaming gli Australian Open

Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open, fin qui, è stato perfetto. Il tennista italiano è l’unico a non aver perso neanche un set e arriva ai quarti di finale contro Rublev da favorito (anche perché i precedenti sono a favore dell’azzurro).

Il match si giocherà di sera a Melbourne. In Italia, dunque, sarà un orario ‘comodo’: la partita si potrà vedere dalle 11 di mattina di martedì 23 gennaio. Ma dove vedere il match in diretta tv e streaming? C’è anche la diretta in chiaro?

SINNER – RUBLEV, NIENTE DIRETTA IN CHIARO: DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING IL MATCH / AUSTRALIAN OPEN

Gli Australian Open sono trasmessi integralmente da Eurosport, che si appoggia sia a Dazn che a due canali di Sky (210 e 211). Il match fra Sinner e Rublev, quindi, sarà visibile in tv su uno dei due canali di Sky (quasi sicuramente Eurosport1) o collegando appunto Dazn al televisore.

In streaming, oltre a Dazn, il live streaming sarà disponibile su Discovery+ con un segnale dedicato e, per gli abbonati Sky, su Sky Go nei canali dedicati ad Eurosport.