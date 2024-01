Sinner in semifinale agli Australian Open: quando e a che ora gioca, avversario

Jannik Sinner è in semifinale agli Australian Open. Un risultato storico, che potrà diventare ancora più grande: il tennista italiano è tra i più in forma (se non il più in forma) del mondo. E, allora, quali sono le indicazioni per la semifinale?

SINNER IN SEMIFINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN: QUANDO SI GIOCA

Le semifinali degli Australian Open si giocano entrambe venerdì 26 gennaio: una nel pomeriggio australiano, l’altra di sera; in Italia, quindi, saranno di mattina e la notte. Gli orari definitivi vengono ufficializzati il giorno precedente al match. Sinner affronterà Novak Đoković.