Rimini – Catania in tv e streaming: quando e dove vederla, niente diretta in chiaro, canale / Coppa Italia Serie C

Il Catania affronta il Rimini in trasferta nella semifinale della Coppa Italia Serie C. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, mercoledì 24 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

RIMINI – CATANIA IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / COPPA ITALIA SERIE C

La gara Rimini – Catania si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport: canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.