Biffi: “Inzaghi è la persona giusta al posto giusto e nella stagione giusta”

“Gli ho fatto i complimenti per la scelta: in una realtà come Palermo, dove vanno ricostruite la fiducia e la speranza della gente, può fare al caso della società”. Questa l’opinione su Inzaghi di Roberto Biffi, intervistato dal Giornale di Sicilia.

“Mi ha chiesto se vivessi qui, purtroppo non è così: avrebbe avuto il piacere di avermi con lui, non escludo che in futuro possa succedere. Spero possa dare a Palermo quello che società e tifosi meritano, ovvero andare presto in Serie A”.

“Qualcuno arriva a Palermo e inizia a dire subito che si sarebbe vinto, lui invece è partito dall’importanza del lavoro e dell’aiuto della piazza. Non è uno abituato a sbilanciarsi, anche perché in piazze come questa si può anche andare incontro a dei

flop, come di recente”





“È la persona giusta nel posto giusto e nella stagione giusta: al Palermo serve nuova linfa dopo qualche campionato che non ha dato soddisfazioni ai tifosi, ma sono convinto che quest’anno sia la squadra da battere” .